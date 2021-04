Lavoro: Fiom su Blutec, no al gioco del cerino sui lavoratori di Termini Imerese, pronti alla mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, in video conferenza, l’incontro convocato dal ministero della Sviluppo economico sulla vertenza Blutec alla presenza dei Commissari dell'amministrazione straordinaria, delle Regioni e del Sindaco di Termini Imerese e di Invitalia. Lo rendono noto Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, e Simone Marinelli, coordinatore nazionale Blutec per la Fiom-Cgil. "I commissari - proseguono - hanno comunicato che ci sono trattative aperte con diverse aziende interessate ad acquisire i rami di azienda che sono localizzati in Piemonte, Abruzzo e Basilicata. In particolare la cessione del ramo Metallic si porterà a conclusione nelle prossime settimane. Su Termini Imerese invece è emersa una situazione molto preoccupante, più incerta rispetto a quella delineata durante l'ultimo incontro di dicembre dello scorso anno. Non c'è ancora un progetto approvato di reindustrializzazione e il prossimo 16 maggio scadrà il termine per l'approvazione del programma concordatario. Da dicembre dovevano essere fatti tutti gli approfondimenti ma la situazione è ancora molto confusa. Non ci sono ancora tutti gli elementi per arrivare all'approvazione del progetto di rilancio e quindi per la garanzia occupazionale". (segue) (Com)