Covid: De Gregorio (Eav), problema dei trasporti non è la scuola ma, la riapertura di tutto

- "Il problema non è la scuola ma, la riapertura di tutto. Quando avvenne l'anno scorso portammo all'80 per cento la capienza, ora siamo al 50 per cento. È una scelta irragionevole se si pensa di aprire tutto scaricando poi il problema su aziende e autisti". Lo ha detto il presidente Eav Umberto De Gregorio intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Pensiamo alla Circumvesuviana che ha 50 fermate tra Napoli e Sorrento: come si fa a controllare? Quando accade il capotreno deve fermare il treno e far venire le forze dell'ordine. Ormai nessuno parla degli orari differenziati, ieri ad esempio traffico in tilt con la Galleria chiusa. Come si rispettano i tempi di percorrenza? Sono preoccupato e lo sono per il I maggio soprattutto per i treni per Sorrento. Io non posso più chiudere ma si è costretti a fare scelte impopolari". Per i vaccini De Gregorio ha sottolineato: "Per l'hub di Porta Nolana è tutto pronto, mancano solo i vaccini. Partiamo con Eav ma, vogliamo estendere anche ad aziende gemelle. Però dobbiamo sapere quando arrivano i vaccini".(Ren)