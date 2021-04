Campania: De Gregorio, assunzioni Eav svolte alla luce del sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno deve infangare anche le cose buone che si fanno tra mille problemi, mi sarei aspettato titoli su 500 assunzioni. Su queste non più di 30 sono parenti di chi lavora in Eav". Così il presidente Eav Umberto De Gregorio durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc ha commentato la vicenda dei concorsi. "Prima - spiega De Gregorio - nelle aziende di trasporto era proprio previsto che il figlio subentrasse a padre e nonno. Poi la questione specifica è nata su macchinisti e capitreno che sono stati meno assunti di quelli che cercavamo a differenza dei laureati. Abbiamo fatto una selezione con un criterio nuovo chiedendo un patentino autorizzato e magari c'è stato qualche figlio o parente in più. Queste assunzioni sono state fatte alla luce del sole ed è tutto riscontrabile", conclude. (Ren)