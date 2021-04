© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano destina 82 miliardi al mezzogiorno, per una quota pari al 40 per cento". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)