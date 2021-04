Lavoro: Fim Cisl su Sider Alloys, sbloccare mobilità in deroga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto presente alla Regione Sardegna, che la partita si gioca anche sul rispetto dei tempi tra i vari livelli istituzionali e non devono esserci ritardi burocratici che possano creare ostacoli al percorso di rilancio del sito di Portovesme. Questo - prosegue - anche perché sono in fase di avvio i percorsi formativi realizzati rispettando il fabbisogno formativo legato al previsto revamping degli impianti che coinvolgerà i lavoratori in mobilità. Circa i tempi di concessione autorizzativi, la Regione Sardegna dovrà rispondere entro il 19 o 20 agosto prossimi, ma resta per noi fondamentale che l'arco temporale autorizzativo sia il più stretto possibile. Nella giornata di domani le strutture territoriali incontreranno l'azienda per fare il punto sulla situazione di avanzamento dei lavori di revamping. In chiusura dell'incontro, Il viceministro Todde si è impegnato a riconvocare con cadenza mensile il tavolo per la Sider Alloys per poter esaminare lo stato di avanzamento del piano di investimenti e dell'iter autorizzativo". (Com)