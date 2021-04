Recovery: Paxia (Ac), Draghi si compiace ma intollerabile solo 40 per cento a Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "in aula si compiace nell'affermare che il 40 per cento dei fondi del Recovery andranno al Sud. A me invece sembra illogico e intollerabile che meno della metà dei soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza siano destinati al Mezzogiorno". Lo afferma Maria Laura Paxia, deputata della componente parlamentare l'Alternativa C'è. "Se veramente si vuole riequilibrare la preoccupante sperequazione tra le regioni italiane infatti - aggiunge - al Sud dovrebbe andare almeno il 60 per cento dei fondi, come del resto previsto dai criteri citati da Bruxelles in merito a Pil, popolazione e tassi di disoccupazione. Mi domando come facciano tanti deputati del Sud a spellarsi le mani in aula di fronte alle tragiche affermazioni del premier". (Com)