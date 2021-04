Giustizia: Laboccetta, leader centro destra organizzino presentazioni libro Palamara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luca Palamara è stato figlio di un sistema che ha governato e che continua a governare l'ordine giudiziario. Ma il libro denuncia che Palamara ha scritto con l'ottimo Sallusti deve arrivare nelle case di tutti gli italiani". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Aiuterà a capire come effettivamente si muove la vera casta - prosegue il presidente di Polo Sud - che dai tempi di tangentopoli, condiziona il mondo politico, le sue scelte, e l'intera vita dei cittadini. Le forze politiche del centrodestra, attraverso i suoi leader Salvini, Meloni e Berlusconi, dovrebbero organizzare presentazioni di questo importante testo in tutta Italia. E' una battaglia di civiltà e di verità. Io, nel mio piccolo, con gli amici di Polo Sud, presto lo presenterò nella città di Napoli in un grande teatro. Il dibattito vedrà protagonisti 3 autorevoli magistrati e 3 autorevoli avvocati. Ovviamente gli autori saranno i protagonisti della serata", conclude Laboccetta. (Ren)