Covid: De Luca, responsabilità anche in zona gialla o ci giocheremo l'estate

- "Con la zona gialla ci giochiamo l'estate se non assumiamo comportamenti responsabili". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso di un punto stampa con i giornalisti presso l'ospedale Santobono di Napoli. "Se ci mandano i vaccini - prosegue - abbiamo di altri 4-5 mesi per immunizzare il resto della popolazione. Fare le cose in maniera irresponsabile è da criminali. Se avremo il tempo di completare l'immunizzazione usciremo dal tunnel". (Ren)