Lavoro: Fim Cisl su Blutec, troppi ritardi, in pericolo il rinnovo della Cig e il processo di reindustrializzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo - proseguono - mette non solo in pericolo il processo di reindustrializzazione, ma anche la proroga della Cassa integrazione, con una perdita delle tutele di reddito e un rischio occupazionale dei lavoratori. Per la realtà di Ingegneria Italia di Atessa è in fase di conclusione la cessione del ramo di azienda Metallic alla società Magnetto e presumibilmente si completerà entro la pausa estiva. Per le altre B.U di Blutec (Lighting, Chemical e Engineering) sono in corso una serie di confronti e interessi espressi da soggetti industriali disponibili all’acquisizione che garantiscono il perimetro occupazionale. A livello locale saranno previste informazioni di aggiornamento della situazione alle organizzazioni sindacali. E’ necessario precisare che per le B.U di Blutec si potrà procedere con le gare per la cessione solo dopo l’approvazione del programma da parte del Comitato di Sorveglianza. Su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, data la situazione particolarmente grave, il ministero dello Sviluppo economico ha riconvocato il tavolo il giorno 11 maggio e si è impegnato ad attivarsi immediatamente con il ministero del Lavoro per individuare una soluzione che consenta Termini Imerese una copertura della Cassa Integrazione, in modo da garantire la proroga degli ammortizzatori sociali in scadenza nel mese di giugno 2021. Entro quella data - concludono - sarà necessario poi verificare lo stato degli interessamenti industriali sul sito di Termini Imerese e le soluzioni necessarie per accompagnare il processo di reindustrializzazione con tutte le garanzie occupazionali per i lavoratori". (Com)