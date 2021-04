Abruzzo: giovane orso bruno marsicano avvistato nella Riserva "Monte Velino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane orso bruno marsicano è stato avvistato ieri mattina nel cuore della Riserva naturale orientata "Monte Velino", mentre era intento ad attraversare velocemente un grande nevaio in alta quota, in un'area remota molto distante dai centri abitati o da altre attività umane. Non è la prima volta che un orso attraversa il territorio della Riserva, ma mai si era verificato un avvistamento così ravvicinato e chiaro in un ambiente apparentemente poco idoneo per questi animali. Si tratta verosimilmente di un orso che sta cercando di colonizzare nuovi territori, precedentemente occupati dalla specie prima che la stessa fosse portata sull'orlo dell'estinzione. L'areale dell'orso bruno marsicano, fino a pochi anni fa ristretto al solo territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, è oggi in corso di espansione grazie alle azioni di tutela e conservazione attiva intraprese nell'ambito del Patom (Piano d'azione nazionale per la tutela dell'orso bruno marsicano) e della Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano, alla quale anche i Carabinieri per la biodiversità partecipano attivamente, grazie alla loro competenza scientifica ed alla gestione diretta di importanti territori protetti come Riserve naturali statali (14 delle quali si trovano proprio nell'area della predetta Rete). In particolare, la Riserva naturale statale del Monte Velino, gestita dal reparto Carabinieri biodiversità di Castel di Sangro (L'Aquila), protegge, con i suoi 3.500 ettari di territorio, eccezionali valori ecologici tra i quali dieci habitat di interesse dell'Unione europea, 600 specie vegetali e quasi tutte le specie di vertebrati tipiche degli Appennini, orso bruno marsicano incluso. (segue) (Gru)