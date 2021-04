Trasporti: Villani (M5s), Stazione Vesuvio Est sarà volano per Vesuviano e area Sarnese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i colleghi della Commissione Trasporti della Camera e in collaborazione con l'associazione 'Poggiomarino Siamo Noi', siamo al lavoro per individuare una soluzione che porti finalmente alla realizzazione della Stazione Vesuvio Est. Sono felice che anche i sindaci dell'Agro Sarnese e del Vesuviano abbiano deciso di fare rete e di spingere per il finanziamento dell'opera dopo anni di silenzio". Così la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani, firmataria di un'interpellanza parlamentare. "Siamo in contatto con funzionari di Rfi e con il ministero – ha proseguito Villani - per sollecitare la realizzazione di un'opera che rappresenterebbe una svolta per l'intero territorio". (Ren)