Piemonte: Regione, un milione e mezzo per le strade turistiche di montagna

- Parere favorevole a maggioranza oggi in Regione Piemonte, in prima Commissione, per l’emendamento alla norma finanziaria 2021-2023, che stanzia per l’anno 2021 la somma di 1.500.000,00 (500 mila per spese correnti e 1 milione per spese in conto capitale) a sostegno della valorizzazione delle strade di montagna di interesse turistico. Con la votazione della Commissione bilancio, presieduta dal consigliere Carlo Riva Vercellotti (FI), la proposta di legge 60, il cui primo firmatario è il consigliere Paolo Bongioanni (FdI), può ora tornare in aula per la discussione generale. La proposta di legge intende avviare interventi e progetti dedicati alle strade storiche di montagna che vanno dalla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico, alla loro mappatura, la loro gestione ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione delle strutture ricettive o degli edifici e dei manufatti di pregio storico che insistono su tali itinerari, la promozione dei servizi turistico-sportivi correlati alla loro fruizione. (Rpi)