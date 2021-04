Covid: Toti (Liguria), coprifuoco alle 23 non avrebbe compromesso situazione, ingiustizia governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul coprifuoco "un'ora in più non avrebbe compromesso la situazione epidemiologica, spero che il governo torni in fretta su questo punto". Lo ha dichiarato il leader di Cambiamo e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ospite a "Tagadà" su La7. "Stasera, nel primo giorno di zona gialla, andrò a cena fuori e tornerò a casa entro le 22. Ma lo farò pensando comunque che sia un’ingiustizia", ha aggiunto il presidente della Liguria. (Rin)