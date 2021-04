Napoli: Gallo (M5s) scrive all'Anac, poca trasparenza dalla Gori spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le inadempienze della Gori Spa mi appaiono molto gravi. Le amministrazioni locali non ricevono collaborazione, diciamo che la trasparenza non è il suo forte". Lo ha scritto in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo in una lettera indirizzata all'Anac e al prefetto di Napoli Marco Valentini: "Tutto ciò è un ostacolo allo sviluppo delle città vesuviane quando gli enti locali non riescono a compilare i questionari del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Vera Corbelli , impegnata nella raccolta di dati ed informazioni importantissime e necessari alla definizione del progetto Master–Plan relativo al Bacino del Fiume Sarno per il risanamento del Bacino Idrografico del Fiume Sarno". Quindi Gallo ha concluso: "A Torre Annunziata i residenti di Via Fusco, chiedono più trasparenza sulla documentazione di progetto preliminare e definitivo per i lavori di realizzazione del sistema per il collettamento e il trasporto alla foce del Sarno. , mi è stata evidenziata. Si tratta di ottemperare agli obblighi di trasparenza e accesso atti e informazioni". (Ren)