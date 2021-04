Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), ovunque libro di Palamara avrebbe costituito una commissione di inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si vuole scoprire tutta la verità su quel che è accaduto in Italia dal 2010 in poi, da quando cioè fu fatto cadere l'ultimo governo Berlusconi bisogna partire da un trittico editoriale. Da un mio libro, da quello di Fabrizio Cicchitto sull'uso politico della giustizia, per giungere al recentissimo libro denuncia di Sallusti e Palamara. Quest'ultimo conduce il lettore in uno scenario da brividi dove si intrecciano intese opache, spartizioni e nomine per le più importanti Procure italiane, il cencelli elevato a sistema tra toghe che si combattono a colpi di sciabolate per meri obiettivi di potere". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Insomma - prosegue il presidente di Polo Sud - un sistema supercollaudato per il quale è passato il vasto mondo dell'ordine giudiziario. Un libro, quello di Sallusti e Palamara, che in un qualsiasi paese del mondo avrebbe determinato l'immediata costituzione di una commissione di inchiesta da parte dei rispettivi parlamenti. Ma l'Italia pare non essere un paese normale. Chi parla e lotta per una Commissione di inchiesta viene individuato dal Csm e dall'Anm come un pericoloso sovversivo. Per fortuna il clima sta cambiando soprattutto dopo le sagge parole del Professor Sabino Cassese. La Commissione, se ne facciano una ragione I troppi giacobini in circolazione, prima o poi si farà. E la verità, tutta la verità, salterà fuori per spazzare via definitivamente i fanatici delle sbarre ossessionati permanentemente dalla cultura del sospetto". (Ren)