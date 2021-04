Camorra: spedizione punitiva a Castel Volturno, 5 arrestati vicini a clan Sorianiello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spedizione punitiva sarebbe stata attuata con tre diversi viaggi, andata e ritorno, da Rione Traiano a Castel Volturno, località da cui provenivano i due nigeriani. Il primo viaggio, perlustrativo della zona, avrebbe dato esito negativo, perché i due nigeriani non sarebbero stati rintracciati; il secondo viaggio si sarebbe concluso con l’apparente intesa da parte degli indagati di corrispondere ai due nigeriani la somma di 2.000 euro dagli stessi richiesta per la restituzione dello stupefacente. Il terzo ed ultimo viaggio “è culminato nell’omicidio di Oviamwonyi e nel ferimento di Iadhosa, questo ultimo, estraneo alla sottrazione dello stupefacente, ma presente, insieme ad altri connazionali, all’interno del cortile dell’abitazione di Oviamwonyi e Uwadiae, al cui indirizzo sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco con una pistola cal. 9x21, dopo che Oviamwonyi e Uwadiae si erano rifiutati di consegnare lo stupefacente se prima non avessero ricevuto la somma di danaro richiesta”, chiariscono gli inquirenti in una nota. (Ren)