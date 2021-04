Cultura: oggi riapre il Parco archeologico di Paestum e Velia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno della Campania in zona gialla dà il lasciapassare alla riapertura del Parco archeologico di Paestum e Velia: da oggi, lunedì 26 aprile, i due siti archeologici magno-greci saranno pronti a riaccogliere i visitatori in sicurezza. "Il museo e l’area archeologica di Paestum e l’area archeologica di Velia potranno essere visitati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e questa volta anche nei week-end e nei giorni festivi, previa prenotazione obbligatoria - spiega una nota - Assicurate tutte le misure di prevenzione anti Covid-19 come i percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispenser con soluzioni alcoliche per i visitatori". "Nel periodo di chiusura forzata - chiarisce una nota - il Parco ha continuato il proprio lavoro di ricerca, studio, manutenzione e restauro e anche il museo è oggetto di lavori di riallestimento. Lo stop alle visite fisiche è stato, inoltre, in parte compensato dalla didattica a distanza che ha coinvolto studenti e docenti di tutta Italia da novembre 2020, fra i primi a offrire questo servizio. L’attesa è finita e il Parco archeologico di Paestum e Velia è pronto ad accogliere tutti, per un tanto desiderato ritorno alla normalità". (Ren)