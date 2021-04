Cultura: "Stragisti sono loro. La verità sul terrore", domani nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, martedì 27 aprile, dalle ore 17.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa dal titolo “Stragisti sono loro. La verità sul terrore”. In merito alla trasmissione, i promotori della web radio hanno dichiarato: “In questa seconda puntata della trilogia dedicata allo stragismo andremo a fare una rilettura dei principali attentati che hanno scosso il nostro Paese. In particolare si cercherà di mettere in evidenza come, sin dagli inizi del ‘900, certe pratiche siano state appannaggio di gruppi politici di matrice anarchica e comunista, nonostante poi, dal secondo dopoguerra, si sia cercato in ogni modo, talvolta anche con tentativi immediatamente smascherati, di attribuire alle bombe l’etichetta fascista”. “A partire da queste premesse – hanno chiosato gli animatori dell’emittente web - prenderanno dunque la parola vari ospiti che interverranno sull’argomento. Il primo a prendere la parola sarà Pietro Cappellari, direttore della biblioteca di storia contemporanea ‘Coppola’ di Poderno, in provincia di Forlì, e animatore del Comitato pro centenario 1918-1922. Seguirà poi l’intervento dell'avvocato Valerio Cutonilli, scrittore da anni impegnato nella ricerca della verità sui fatti del 2 agosto 1980 a Bologna. Successivamente interverrà Roberto Fiore, con Gabriele Adinolfi ed altri, animatore del movimento Terza Posizione. A chiudere la puntata sarà proprio Adinolfi, giornalista e scrittore che, proprio sullo stragismo e sui depistaggi, ha scritto vari articoli e varie opere, tra cui ‘Quella strage fascista così è se vi pare’ e ‘Orchestra Rossa’”. La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti mediante messaggio di Whatsapp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l’account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it . (Ren)