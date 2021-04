Sud: sottosegretario Nesci in visita all'Autorità Portuale di Gioia Tauro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Agostinelli si è soffermato sull'intermodalità, avviata grazie alla recente inaugurazione del gateway ferroviario, che garantirà l'integrazione con l'entroterra e il passaggio delle merci dal mare alle tratte terrestri regionali, nazionali e internazionali. Agostinelli ha anche sottolineato, nell'ambito delle politiche a sostegno della Zona Economica Speciale, l'importanza dei due progetti presentati dall'Ente per le aree retro-portuali – per un ammontare di 13 milioni di euro - approvati dal ministero per la Coesione e inseriti nel Pnrr. Nel corso dell'incontro, il commissario straordinario della Zes Calabria, Rosanna Nisticò, ha illustrato, nel dettaglio, lo stato dell'arte della Zona economica speciale. Nel delineare le aree di competenza, si è soffermata sugli strumenti di semplificazione burocratica e sulle agevolazioni fiscali a sostegno delle aziende che investono nelle aree di riferimento. Da un'indagine effettuata, la prof.ssa Nisticò ha evidenziato come nella Zes Calabria insistono 1200 aziende, precedentemente esistenti all'istituzione della Zes Calabria. Ha, quindi, illustrato la piattaforma informatica che, a breve, sarà operativa quale importante strumento di coordinamento e promozione di tutte le realtà collegate all'istituzione della Zes Calabria. Nel ringraziare dell'accoglienza ricevuta, il sottosegretario Nesci ha offerto la sua piena disponibilità alla collaborazione istituzionale. "E' necessario – ha detto – mantenere costante il nostro rapporto. Dobbiamo lavorare in sinergia per creare le condizioni operative affinchè la Zes Calabria possa essere riempita di contenuto ed essere reale strumento a sostegno dello sviluppo delle nostre regioni del Mezzogiorno". (Com)