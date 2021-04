Abruzzo: giovane orso bruno marsicano avvistato nella Riserva "Monte Velino" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di controllo e di monitoraggio ecologico di routine svolte dai Carabinieri per la biodiversità nella Riserva saranno ora rafforzate. La collaborazione di tutti i cittadini è però essenziale, per non ostacolare i liberi movimenti del plantigrado, che potrebbero preludere alla costituzione di un prezioso nuovo nucleo vitale della specie nel massiccio del Velino Sirente. A questo scopo, si raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti nella Riserva del Monte Velino. In particolare, si ricorda che i sentieri delle aree di Valle Majelama e di Val di Teve sono chiusi al pubblico, rispettivamente, fino al 31 maggio e al 15 agosto di ogni anno e che gli altri sentieri escursionistici ufficiali possono essere percorsi esclusivamente a piedi, senza uscire dai tracciati segnati, singolarmente o in piccoli gruppi. Gli animali devono essere sempre osservati da debita distanza, fotografati o filmati per esclusivo uso personale e senza utilizzare droni o velivoli di altro genere. Eventuali cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio. I suoni della natura vanno infine ascoltati in silenzio, evitando di alzare troppo la voce o di provocare rumori con apparecchi elettronici di qualsiasi tipo. Si ricorda che ogni comportamento in grado di arrecare disturbo alla fauna selvatica, compromettendo così lo stato di conservazione di habitat e specie tutelati anche a livello europeo, è punibile con severe sanzioni amministrative e penali. (Gru)