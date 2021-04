Covid: Piemonte, somministrate altre 21.549 dosi di vaccino, in totale sono 1,4 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa, ad oggi, la giacenza di vaccini in Piemonte: Pfizer: 45 mila dosi (somministrato il 95,8% delle 1.073.800 dosi totali ricevute finora. La prossima consegna di 155 mila dosi è in programma giovedì 29 aprile). Moderna: 54 mila dosi (somministrato il 59,4% delle 132.600 dosi totali ricevute finora. Le dosi disponibili vengono usate soprattutto per i richiami. La prossima consegna di 16.600 dosi è in programma martedì 27 aprile). AstraZeneca 29 mila dosi (somministrato il 91,1% delle 323 mila dosi totali ricevute finora. La prossima consegna di 9.400 dosi è in programma martedì 27 aprile). (Rpi)