Camorra: spedizione punitiva a Castel Volturno, 5 arrestati vicini a clan Sorianiello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli e del reparto territoriale di Mondragone (Caserta) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare, consolidandone il prestigio ed il predominio sul territorio napoletano, il gruppo camorristico Sorianiello. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, all’esito di articolate indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica, il movente ed i responsabili del feroce agguato in danno di due cittadini nigeriani, Desmond Oviamwonyi e Morris Joe Iadhosa, avvenuto a Castel Volturno (Ce) il 10 settembre 2020. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’agguato omicida sarebbe maturato nel gruppo criminale “della 99”, articolazione del clan Sorianiello, a seguito della sottrazione ad opera di Oviamwonyi e di un altro cittadino nigeriano, Leo Uwadiae, di una busta contenente sostanza stupefacente, marijuana e cocaina, per un valore sul mercato di circa 40.000 euro, destinata a rifornire la piazza di spaccio “della 99”, così chiamata perché sita nell’omonimo complesso abitativo del Rione Traiano. Lo scopo della 99, spiegano gli inquirenti, era "vendicarsi del furto subito e per assicurarsi una posizione di supremazia sul territorio, in quanto la punizione dei responsabili avrebbe anche conseguito la finalità di impedire il ripetersi di episodi analoghi". (segue) (Ren)