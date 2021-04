Viabilità: Anas, nuove aperture su Ss640 "Strada degli scrittori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che "oggi, lunedì 26 aprile, sono stati aperti al traffico nuovi tratti della statale 640 'Strada degli scrittori'. In particolare saranno percorribili, lungo la carreggiata in direzione Agrigento predisposta a doppio senso di circolazione, la galleria 'Cozzo Garlatti' di lunghezza pari a 240 metri e il viadotto 'Arenella III', costituito da 13 campate per una lunghezza complessiva di 590 metri. Tali aperture consentono da oggi il collegamento diretto, lungo l'asse principale dell'arteria, tra l'autostrada A19 'Palermo-Catania' e lo svincolo di Caltanissetta Nord per quasi 9 km totali, di cui 3,1 km in configurazione provvisoria con doppio senso di circolazione sulla carreggiata ultimata. È stato anche aperto al traffico, in configurazione provvisoria di cantiere, lo svincolo di connessione con la strada statale 626 Della Valle del Salso".(Com)