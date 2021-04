Covid: De Luca, niente assembramenti e grande rigore e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato ieri ambasciatrice dell’India in Italia. Non sapevo che fosse un grandissimo produttore di vaccini, come Pfizer. Potremmo approvvigionarci di vaccini anche con loro. su Sputnik è chiaro che nessuno fa niente. Purtroppo la situazione è questa, il governo italiano dorme. Cerchiamo di mantenerci prudenti e responsabili: mascherine, niente feste private, niente assembramenti. Siate rigorosi con senso della reponsabilità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)