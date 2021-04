© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ribadisce che non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge. Per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle spiagge: in quanto non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, le spiagge sono aperte; di conseguenza, gli operatori si possono attivare gli impianti. (Com)