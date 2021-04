Sardegna: il 28 aprile in Consiglio regionale celebrazioni de "Sa Die de sa Sardinia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 28 aprile alle ore 11 nell'Aula del Consiglio regionale prenderanno il via le celebrazioni de "Sa die de sa Sardinia". I lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Seguiranno: la relazione di Antonello Angioni (componente del Comitato per Sa Die de Sa Sardigna) dal titolo "Sa Die 2021: Riflessioni tra Sardità e Storia" e gli interventi dei presidenti dei Gruppi consiliari. Il gruppo musicale Tazenda eseguirà l'inno sardo "Procurade 'e moderare". Le celebrazioni saranno chiuse dal presidente della Regione Christian Solinas. Anche quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria la ricorrenza sarà celebrata con un numero di partecipanti limitato. Per diffondere l'evento fuori dall'Aula consiliare è stata organizzata la diretta streaming che sarà trasmessa sul sito istituzionale del Consiglio regionale. (Rsc)