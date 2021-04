Ambiente: Gallo (M5s), docenti siano formati nel segno delle tematiche green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivoluzioniamo istruzione e ricerca in virtù della transizione ecologica. Non facciamo retorica con l'ambiente, la crisi climatica produce il collasso della società così come la conosciamo e la transizione ecologica è il fondamento su cui è nato questo governo. Significa portare il paese verso un cambiamento radicale e per farlo il nostro sistema di istruzione deve per forza essere investito da una profonda riforma". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo: "Cominciamo con un massiccio piano di formazione dei docenti sulle tematiche ambientali, la riqualificazione di scuole e università in chiave ecologica a partire dall'energia e poi arriviamo a trasformare gli spazi verdi aperti in spazi di apprendimento. Lo stesso investimento di settore dovrà avere la filiera della ricerca, la riforma di dottorati, corsi di laurea e indirizzi didattici con la tecnologia al servizio della transizione ecologica". Il parlamentare ha concluso: "Cosi facendo declineremo tutti i capitoli che parlano di tecnologia e istruzione in tecnologia per l'ambiente e di contrasto alla crisi climatica".(Ren)