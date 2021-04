Abruzzo: Liris incontra vertici Corte dei Conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al Bilancio Guido Quintino Liris, ha ricevuto oggi nella sede dell'assessorato a L'Aquila il presidente di sezione della Corte dei Conti, Stefano Siragusa e Marco Villani, rappresentante dell'associazione magistrati della Corte dei Conti. "Un incontro istituzionale, insieme al dirigente regionale del settore, Fabrizio Giannangeli, che testimonia ancora una volta - ha detto Liris - la proficua collaborazione attivata con l'organismo di controllo dei conti pubblici nel percorso di riallineamento di quelli regionali, ormai quasi compiuto. La Corte abruzzese è la prima in Italia per delibere esitate: ho colto l'occasione per congratularmi per aver centrato questo importante obiettivo". (Gru)