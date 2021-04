Covid: Piemonte, somministrate altre 21.549 dosi di vaccino, in totale sono 1,4 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21.549 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid ieri in Piemonte. Questo il dato comunicato all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. In 2.693 casi si è trattato della somministrazione della seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 2.650 gli over80, 7.020 i settantenni (di cui 953 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 7.073 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.401.867 dosi (di cui 415.267 come seconde), corrispondenti al 90,9% di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte. (segue) (Rpi)