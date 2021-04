Campania: De Luca, da Ministero via libera a interventi per 170 mln su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su sanità abbiamo avuto finalmente approvazione per interventi da 170 mln di euro, pubblicheremo su sito della Regione l’elenco degli ospedali che avranno accesso a queste risorse strappate per importo di 1 mld di euro. Procediamo con gare progettazioni e appalti. In qualche caso abbiamo progetti definitivi già a maggio dal Ruggi a Nola". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)