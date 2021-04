Sport: De Luca, Super Lega dei ricchi è equivalente sportivo Fiat Duna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sullo sport, volevo fare una battuta su Andrea Agnelli: diciamo Dio c’è. E difficile immaginare dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e atto di totale masochismo per società che dirige. L’equivalente, una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la più brutta del mondo. La Duna è l’equivalente in termini sportivi. La Lega dei ricchi è equivalente sportivo della Duna. Complimenti al Napoli calcio a cinque che ha vinto il campionato di A2 e promosso in Serie A". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)