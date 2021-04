© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Costituito l’osservatorio per l’endometriosi in Campania. siamo orgogliosi di questa iniziativa, un problema che riguarda centinaia di donne. È importante controllare per salvare la vita di tante persone". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)