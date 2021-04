Abruzzo: fondi per il turismo montano, "più risorse alla ricettività"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre modificare i criteri per la ripartizione dei fondi che le diverse misure previste dal governo a favore del turismo montano hanno messo in campo, ma soprattutto fondi aggiuntivi per quelle che verranno e criteri che non penalizzino gli operatori alberghieri: misure che ora dovranno considerare anche le ragioni delle strutture ricettive di territori come quello abruzzese, sin qui fortemente penalizzate. Si sposta sul prossimo "decreto Sostegni 2", annunciato dal governo Draghi, la battaglia degli operatori turistici della montagna abruzzese, che ieri hanno incontrato l'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario. Un incontro proficuo, quello cui hanno preso parte con l'esponente della giunta Marsilio i rappresentanti dell'Associazione Altopiani Maggiori d'Abruzzo e i colleghi del Cotas, Cooperativa operatori turistici Alto Sagittario: ovvero realtà associative che mettono insieme le imprese alberghiere e della ricettività di un grande comprensorio sciistico e montano che unisce Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Castel di Sangro, Gamberale e Rocca Pia con la vicina area dell'Alto Sagittario. Sul tavolo del confronto, che si è rivelato particolarmente costruttivo a detta di entrambe le sigle, il malcontento generalizzato degli operatori del settore di fronte ai criteri per la ripartizione dei fondi stanziati dal governo Draghi, attraverso il primo "decreto Sostegni 1" il successivo "decreto Montagna": misure che nella proposta presentata ai tavoli nazionali vedono in pratica tagliati fuori o fortemente penalizzati gli esercizi alberghieri e le strutture ricettive. (segue) (Gru)