- "I ricoveri in area medica stanno scendendo ed anche in terapia intensiva, ma in questo caso superano ancora la soglia critica del 40 per cento". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. Le terapie intensive "sono ancora in sovraccarico", ha aggiunto. (Rin)