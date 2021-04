Napoli: Monti, travel notice Usa è colpo basso, dialogare subito con ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stagione turistica si salva nelle prossime sei settimane. Il travel notice dell'ambasciata Usa è un colpo basso, un allarme che rappresenta un colpo. Serve dialogare con un grande Paese amico e costruire posizioni ragionevoli". Lo ha dichiarato in una nota l'imprenditore Riccardo Maria Monti: "L'Italia sta accelerando la campagna vaccinale, ed e' al passo con altri Paesi europei. Le nostre Isole e le costiere si stanno attrezzando al meglio meglio per un'estate Covid free. Ci sono già circa 200 milioni di americani vaccinati e tutti quelli che pianificano viaggi all'estero sono già coperti". Monti ha aggiunto: "Le prenotazioni stanno partendo in queste settimane per le vacanze estive. Non possiamo tentennare, dando spago a chi ci vuole sottrarre il segmento più pregiato del turismo 'Made in Italy': gli americani alto spendenti. Dobbiamo reagire subito, ed impedire che si diffondano dubbi su l'Italia ed il suo turismo, difendiamo le Isole campane e le nostre costiere. Le compagnie di navigazione del Golfo di Napoli e della costiera, gli alberghi, i ristoranti, tutti gli operatori, sono pronti all'accoglienza avendo predisposto protocolli adeguati, e quando possibile, le vaccinazioni. Tocca alle istituzioni fare la propria parte".(Ren)