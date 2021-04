Campania: De Luca, il Sud di nuovo discriminato su fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta discutendo nel frattempo il grande programma per il piano di rilancio e resilienza fra i tanti elementi di teatralità anche i titoli delle leggi, le nuove denominazioni dei ministeri e dei programmi. Da anni si è diffusa l’abitudine non di approvare coi numeri ma coi titoli. Pochi dati concreti, il Sud rimane penalizzato. È stato comunicato che al Sud sono destinati 80 mld su 220 e che dunque al Sud è destinato il 40 per cento. Mi permetto di dissentire: noi siamo rimasti al 34 per cento, hanno preso 21 mld che riguardavano fondi già destinati al sud e ci hanno raccontato che anticipiamo. Cari amici, qui quando i soldi vengono presi non mi è mai capitato di vederli restituiti. Non li vedremo più, altro che palle: mongolfiere volanti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)