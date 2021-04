Campania: De Luca, proposte a parlamento riforma appalti e abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo la Regione Campania si è preoccupati, noi che non siamo specialisti delle transizioni universali ma artigiani che tentano di aprire cantieri e creare lavoro, due proposte: una per non fermare cantieri per i ricorsi al Tar. La proposta è che una volta appaltata un’opera, si conclude se chi fa il ricorso ha ragione con risarcimento economico. Seconda proposta che delimita in maniera rigorosa la figura del reato dell’abuso d’ufficio che è una vergogna giuridica che penalizza alcuni cittadini rispetto ad altri che non valeva per deputati, senatori, ministri e sottosegretari ma solo amministratori locali. Non è scudo penale ma rispetto per lavoro degli amministratori pubblici che non possono essere messi in croce per errori amministrativi e procedurali in un Paese con troppe norme che cambiano ogni due mesi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)