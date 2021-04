Campania: De Luca, continua piano grandi opere a Salerno nonostante ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Eav ha approvato la gara per la progettazione per bretella tra Afragola e stazione centrale, approvata anche variante per raddoppiare linea su cositera sorrentina, a Salerno completata l’opera del Trincerone Ovest, si è realizzata una piazza bellissima che sarà completato con bretelle e parcheggio sotterraneo. Con un po’ di ritardo si riprende il programma di grandi opere, proseguiremo con palazzetto dello Sport, completamento di piazza Liebrtà e ammodernamento del Parco del Mercatello e così via". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)