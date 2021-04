Campania: Ciarambino (M5s), su riforma abuso d'ufficio, De Luca e centrodestra vogliono scudi penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca la girasse come vuole, ma la proposta di legge che vuole presentare alle Camere è palesemente uno scudo penale per il reato di abuso di ufficio. Non c'è altra denominazione per quella che è una evidente depenalizzazione di uno dei reati più frequenti quando si gestiscono soldi della collettività". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano M5s Valeria Ciarambino: "Quella che De Luca descrive ipocritamente come una forma di rispetto per il lavoro degli amministratori pubblici, non è altro che la palese ammissione che occorre fare ricorso all'illegalità se si vuole far funzionare la macchina amministrativa. Con il suo tentativo di abolire l'abuso d'ufficio, che in Commissione Lavori Pubblici pezzi della maggioranza hanno osato definire una norma medievale, De Luca riconosce l'evidente incapacità della Regione a spendere fondi europei, se è vero che in Campania la spesa 2014-2020 è ancora ferma sotto il 34 per cento e peggio di noi fa soltanto la Calabria". (segue) (Ren)