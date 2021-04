Campania: Ciarambino (M5s), su riforma abuso d'ufficio, De Luca e centrodestra vogliono scudi penali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Piuttosto che lavorare al potenziamento degli uffici e a formare competenze specifiche che lavorino sui progetti da attuare, il primo e unico provvedimento sul Recovery che approda in Consiglio è invece sull'abuso d'ufficio, che ottiene il via libera grazie alla stampella del centrodestra che garantisce al governatore il numero legale in Commissione". Quindi Ciarambino ha aggiunto: "Con il precedente governo Conte abbiamo dato grande impulso alle procedure di semplificazione, anche intervenendo sull'abuso d'ufficio e circoscrivendone l'ambito di applicazione. Questo dimostra che siamo pronti a discutere di provvedimenti che diano slancio alle opere del Recovery, ma sempre nel rispetto dei principi di legalità e di trasparenza". (Ren)