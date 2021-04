Covid: De Luca, attenzione a diffusione dati falsi, fidatevi solo della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo all’avanguardia per la vaccinazione degli ultra 80enni. Ho già detto che inviterei i concittadini ad ascoltare valutazioni che fa la Regione, qualcuno quasi che volessimo cancellare sistema informativo nazionale. Ho detto che spesso i dati diffusi sono falsi, poi i cittadini sono liberi. Domenica scorsa su grande organo nazionale, una pagina di banalità e volgarità e idiozie su Campania, come sempre, e su quella al fianco un prospetto che attribuiva il 68 per cento di vaccinazioni anziani. Eravamo già al 100 per cento. I dati che vengono forniti sono spesso falsi, necessrio ascoltare comunicati ufficiali da unità di crisi o quello che vi dico ogni settimana. Il resto è informazione creativa, fantasia al potere, volgarità e diffamazione contro la Campania". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)