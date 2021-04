Covid: De Luca, nessun rilassamento o l'Italia si chiude di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nelle mani del Signore, come è evidente. La protezione su cui possiamo contare è il nostro senso di responsabilità. Stiamo attenti, se immaginiamo libera uscita per tutti noi ci giochiamo la stagione estiva e riavremo la chiusura dell’Italia. Alcuni che fanno ammuina sono quelli che hanno la responsabilità di aver fatto riemergere contagio a settembre scorso, che a maggio e giugno volevano aprire tutto e poi abbiamo pagato tutta quell’allegria. Ora siamo entrati in una fase diversa: abbiamo i vaccini per quanto sgangherata sia campagna di vaccinazione e irresponsabile sia la gestione dell’approvvigionamento dei nuovi vaccini. Situazioni è diversa ma abbiamo ancora 450 morti al giorno. Nessun rilassamento". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)