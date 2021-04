Covid: Costa, vaccini in azienda opportunità per ripartire prima, anche ArcelorMittal tra le aderenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini in azienda "daranno una forte spinta per accelerare la ripartenza. Alle quasi 8mila aziende che hanno aderito al protocollo del 6 aprile 2021 sulla somministrazione dei vaccini sui luoghi di lavoro ci sarà anche ArcelorMittal, come mi hanno anche confermato questa mattina le rappresentanze sindacali unitarie, che ho incontrato presso lo stabilimento di Cornigliano, a Genova”. È quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia, Andrea Costa. “Il numero di queste aziende - prosegue - è destinato ad aumentare già nei prossimi giorni. Solo in Liguria almeno 120 imprese hanno già manifestato disponibilità a somministrare i vaccini anti-Covid ai propri dipendenti. Con questa scelta abbiamo l'occasione di ampliare significativamente i punti vaccinali, che già dal mese di marzo sono cresciuti dell’oltre 50 per cento. È un'occasione - spiega Costa - per i lavoratori, per le imprese, ma soprattutto per i territori: la somministrazione dei vaccini anti Covid negli stabilimenti infatti aiuterebbe ad alleggerire gli afflussi negli altri hub ma soprattutto permetterebbe alle aziende di ripartire in sicurezza in tempi rapidi, restituendo così vigore al tessuto produttivo. Una risposta immediata ed efficace da parte dai tanti esponenti di un settore che sarà il fulcro della ripresa e della ripartenza economica del Paese, un messaggio importante di sostegno, collaborazione e unità, che ci permetterà di uscire vittoriosi dalla battaglia contro il Coronavirus. A maggio è previsto l'arrivo di 15 milioni di dosi su tutto il territorio nazionale, grazie a questo sostanziosa consegna, siamo convinti che il prossimo sarà dunque il mese nel quale si potrà dare avvio a questa campagna. Le condizioni per percorrere l'ultimo miglio correndo ci sono tutte”, conclude Costa. (Com)