Abruzzo: fondi per il turismo montano, "più risorse alla ricettività" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'assessore, cui riconosciamo un forte impegno e la sollecitudine nell'accogliere la nostra richiesta d'incontro, abbiamo avuto una larga condivisione degli obiettivi da raggiungere - spiega la presidente Gloria Di Tola a nome dei partecipanti – ma adesso la battaglia comune tra Regione ed operatori si sposta soprattutto sul prossimo, annunciato 'decreto Sostegni 2': anche grazie al ruolo di coordinamento che D'Amario svolge con i suoi colleghi delle altre Regioni, sul tavolo del confronto con il governo dovranno arrivare in modo forte anche le istanze del nostro mondo, ovvero di tutte le partite Iva che operano nel settore. In questo senso l'assessore ci ha illustrato un percorso che abbiamo condiviso con lui; e noi, a lui, abbiamo fatto presente quali dovrebbero essere i criteri per una ripartizione più equa, che tenga conto del peso rappresentato dal nostro mondo e dalle gravi ripercussioni sociali che la nostra esclusione potrebbe comportare". Decisa, al termine dell'incontro, una roadmap: in vista un nuovo appuntamento subito dopo la fine dei lavori della Conferenza Stato-Regioni. (Gru)