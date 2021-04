© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La curva dei contagi in Italia "sta scendendo in particolare nell’ultimo periodo: c’è una decrescita lenta ma progressiva". Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. La curva "cala in quasi tutte le Regioni ma in alcune i contagi sono in crescita", ha aggiunto. (Rin)