Recovery: bozza, riforma fiscale parte integrante ripresa

- La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee. È quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che dovrebbe essere discussa nel Cdm. Secondo la bozza, è auspicabile un’opera di raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale in un testo unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice tributario. Così si realizzerebbero 89 misure volte a favorire la semplificazione del sistema e l’attuazione della certezza del diritto. In questa prospettiva si inserisce la possibile revisione dell’Irpef, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo e di ridurre gradualmente il carico fiscale, preservando la progressività. (Rin)