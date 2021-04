Covid: De Luca, procederemo a vaccinazioni generale sulle isole della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania ci muoveremo così: completata ultra 80enni, completiamo pazienti fragili e non deambulanti, completiamo ultra 70enni e per gli ultra 60enni che non si presentano avremo modo di fare giornate di vaccinazioni libera. Sulle isole, procederemo così: dopo fasce a rischio, vaccinazione generale per particolare a presenza stranieri e rischio importazione varianti Covid. E poi faremo protocolli d’intesa per le categorie economiche a cominciare da comparto alberghiero". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)