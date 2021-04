Covid: De Luca, Campania all'avanguardia su decessi e occupazioni terapie intensive, unici dati che contano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sensazione che abbiamo a volte che si decida alla giornata, come capita. Nel frattempo noi stiamo lavorando sul tema della salute in maniera molto concreta. Voglio fare precisazione su dati sanitari della Regione. C’è un dato che va considerato, l’unico incontestabile: quello di occupazione delle terapie intensive, unico vero che certifica stato di contagio in Regione, il resto sono dati gestiti come capita. Non voglio perdere tempo su giochi di prestigio sui dati, Campania rigore assoluto sui dati: rimaniamo Regione con livello più basso di occupazione e di decessi Covid". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)