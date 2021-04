Covid: De Luca, 200mila vaccini in meno a Campania è atto di delinquenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Campania continua a registrare 200mila dosi di vaccino in meno rispetto alla sua popolazione. Figliuolo si era impegnato su linea ‘un cittadino un vaccino’. Abbiamo verificato che è passato il mese di aprile e non è successo niente. La Regione con la più alta densità abitativa d’Italia e d’Europa per Napoli si trova ad avere 200mila vaccini in meno. È vergogna, un atto di delinquenza politica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)