Covid: De Luca, commissario Figliulo non indossi divisa se ha incarichi civili

- "Al commissario Figliuolo mi permetto di consigliare di andare in giro per l’Italia in abiti civili. Quando si hanno funzioni civili credo sia inappropriato andare in giro in abiti militari, non solo per appropriatezza di funzioni ma rischia di deterinare problemi delicati rischia di scaricare sulle forze armate la polemica politica ed è sbagliato. L’immagine dell’Esercito va tenuta fuori dalle polemiche politiche ma contrasti e polemiche sono inevitabili quando si gestisce un piano vaccinale". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Mi auguro si correggano comportamenti inappropriati: chi ha funzioni civili si presenti in abiti civili. Abbiamo avuto commssiario Nistri, generale dei carabinieri, che non si presentava vestito da carabiniere. Faccio questo appello perché non si confondano immagini o ruoli e non si esponga immagine a polemica. Chissà perché siamo affezionati a teatralità nel nostro Paese. Io esprimo valutazione critica nei confronti di Figlulio perché oggi è sotto di 200mila dosi di vaccino". (Ren)